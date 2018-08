Disaster Report 4 Plus : aperçu de la démo jouable

Annoncé il y a huit ans sur PS3, annulé en 2011 à cause de la catastrophe de Fukushima puis ressuscité sur PS4,voit enfin le bout du chemin avec l'arrivée ce jeudi d'une démo jouable sur le PS Store japonais, dont on peut découvrir le contenu ci-dessous si vous n'avez pas le courage de vous créer un compte (ou que vous ne comprenez rien à la langue).Le titre sortira enfin le 25 octobre sur l'archipel, avec même un mode dédié au PlayStation VR, et aucun éditeur n'a pour l'heure mentionné une version occidentale.