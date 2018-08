Fallout 76 présente son système de cartes

Par sa dimension online,se devait de modifier également sa formule de progression pour y apporter davantage de profondeur sur la longueur, se traduisant par l'arrivée d'un système de cartes à obtenir.Les bases restent pourtant les mêmes, avec des points d'expérience et des niveaux qui, à chaque palier, vous permettront d'augmenter votre statistique dans l'habituelle fiche « SPECIAL », mais il sera dans le même temps possible de sélectionner à chaque fois une compétence, représentée par une carte.En prenant en compte que les bonus d'une carte peuvent se cumuler même en cas de doublon, que l'on pourra obtenir des « paquets » régulièrement (même au-delà du niveau 50) et qu'il sera possible de se les échanger entre joueurs, vous n'aurez aucun mal à vous représenter la valeur du système qui on l'imagine déjà permettra à Bethesda d'ajouter de nouveaux decks au fil du temps, en ayant tout de même en tête le risque de micro-transactions.Pour ce dernier point et si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des parties faites de bourgeois invincibles dès les premiers jours du lancement (14 novembre), n'oubliez pas que vous pourrez si vous le souhaitez vous lancer dans des serveurs privés uniquement avec des potes ou tout simplement des amateurs de role-play.