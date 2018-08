Killer 7 : du gameplay pour le remaster

Game Informer revient rapidement sur le remaster de, la légendaire bizarrerie de Suda51 qui se montre ici dans une vidéo plus éloquente en terme de rendu que le premier teaser (qui utilisait des images de l'original sorti sur PS2 et GC).Un retour attendu pour la fin d'année sur Steam, compatible clavier/souris en passant, et rien n'a encore été annoncé pour les consoleux.