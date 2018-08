SEGA offre une deuxième vidéo de présentation surpour ici s'attarder sur les principaux représentants du casting dont Lan Di, Shenhua, Ren et bien évidemment Ryo Hazuki, pilier de la franchise.Attendu pour le 21 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la compilation aura droit à ses sous-titres FR et une version boîte pour une trentaine d'euros. Ceux qui optent pour le numérique peuvent eux bénéficier d'une réduction de 10 % sur les différents stores.