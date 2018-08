Shadow of the Tomb Raider : une vidéo sous l'eau

Pas forcément apprécié de tous (simple question de goût), les séquences sous-marines seront toujours au rapport dans, à la fois pour l'exploration mais également comme mécanique de gameplay en terme d'infiltration comme on peut le voir dans cette courte vidéo.Le dernier chapitre de la « jeunesse » de Lara Croft, à découvrir le 14 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, voir deux jours avant pour ceux qui passeront par la précommande.