Assassin's Creed Odyssey : infos et gameplay

reprend sa communication avec une longue vidéo de gameplay fournie par IGN, pendant que Game Informer vient nous apporter quelques détails, comme le fait que Athènes sera 30 % plus grande en superficie que la représentation d'Alexandrie dans, ou encore que le système de mercenaires sera représenté par une échelle faite de 50 représentants (dont vous-même).Tuer ou recruter des mercenaires, jusque dans l'arène, vous fera grimper sur cette échelle (permettant de bénéficier de quelques bonus) en sachant qu'il y en aura toujours 50 au total, de nouveaux remplaçants les anciens, et que si la plupart sont générés aléatoirement, certains seront uniques et disposeront de leur propre quête et personnalité.Sortie prévue le 5 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.