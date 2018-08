Divinity Original Sin II : l'accès anticipé aussi sur PS4

Déjà disponible sur Xbox One via le programme Game Preview, la grosse mise en bouche dearrivera également sur PlayStation 4 le 14 août. Le principe est le même : si vous précommandez le jeu en dématérialisé, vous pourrez accéder dès la date indiquée à la totalité du premier Acte, soit de 20 à 30h de jeu selon votre façon de progresser.Aucune information en revanche sur une démo jouable gratuite, pourtant bien disponible sur One (environ 3h de jeu).Notons que dans tous les cas, le transfert de sauvegardes sera évidemment disponible pour la version finale prévue le 31 août.