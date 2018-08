Super Smash Bros Ultimate : la dernière présentation (nouveaux stages, persos et modes) [UP2]

Le Directa tenu ses promesses en terme d'annonces, avec un Sakurai qui a prouvé que cet épisode sera celui de tous les fantasmes en terme de contenu, incluant 103 stages et pas moins de 800 musiques.Coté casting, en plus des 68 personnages (en comptant les échos), on ajoute maintenant à cela Simon Belmont et King K.Rool, mais également en écho Dark Samus, Richter Belmont et Chrom.Stages inédits, nouvelles options (dont une transition entre deux stages), un paquet de trophées aide inédits, mode tournoi à 32... Ne manque que le mode aventure qui pourrait visiblement être confirmé prochainement vu toutes ces cinématiques, la présence de boss (dont Dracula et une bestiole de Monster Hunter) et la présence d'un mode encore flouté dans le menu.- Annonce d'un bundle spécial en Europe avec jeu + manette GameCube + multipad associé.- Routine : les cinq persos annoncés (dont les échos) auront tous droit à un Amiibo.