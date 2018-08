Spider-Man s'offre 18 minutes de gameplay

On sent que la sortie dud'Insomniac approche à grands pas avec une brusque accélération de la communication depuis la semaine dernière, où se rajoute aujourd'hui une nouvelle et longue présentation vidéo fournie par la chaîne officielle PlayStation Access, se basant avant tout sur le gameplay pour éviter d'en montrer plus que ce que l'on savait déjà coté scénario & background.Les fans de l'homme-araignée ont encore un bon mois pour se préparer, le lancement étant attendu pour le 7 septembre prochain sur PlayStation 4.