Classique du roman pour en enfant, d'ailleurs adapté au cinéma dans les années 70, le conte australienaura droit à une future adaptation vidéoludique, annoncée pour cette fin d'année sur la totalité des supports : PC, PS4, One, Switch et mobiles.Un jeu essentiellement narratif et dont le gameplay sera essentiellement fait de petites épreuves, pour faire découvrir à un plus grand nombre cette aventure intimiste où l'on incarnera Storm Boy et son ami pélican M.Percival.En voici quelques visuels et un trailer.