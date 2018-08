Square Enix revient sur le succès d'Octopath Traveler

Lors d'une session de questions/réponses faites aux actionnaires, Square Enix est rapidement revenu sur le lancement d', hautement satisfait des ventes qui dépassent toutes leurs prévisions, déjà au Japon vu la rupture de stock mais également en occident, conduisant à des ventes dématérialisées supérieures à la moyenne.L'éditeur y voit une reconnaissance toujours plus grande du J-RPG de la vieille école et continue (évidemment) de penser que la Switch est la plate-forme idéale pour ce type de jeu. On ajoute à cela que l'on peut « espérer des jeux similaires » à l'avenir, et que si le titre restera apparemment une exclusivité Switch, rien n'est encore signé pour les prochains jeux du genre.