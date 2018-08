Shadow of the Tomb Raider montre ses 15 premières minutes en vidéo

Le suivi IGN First des'achève avec un dernier aperçu pour faire patienter les fans : une vidéo des 15 premières minutes du jeu à grignoter ci-dessous.Signé Eidos Montreal et déjà en statut Gold pour bien prouver qu'il n'y aura pas de report, cet épisode final de la « trilogie reboot » arrivera dans les bacs le 14 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.