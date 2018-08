Un premier trailer pour Persona Q2

Comme promis, Atlus s'est attardé un peu plus sur le casaprès le teaser de ce week-end, conduisant à un premier trailer assez radin en terme de gameplay, et quelques petits informations à grignoter :- 28 persos au total tirés de Persona 3, 4 et 5- Ajout de deux protagonistes féminins créés pour ce spin-off- Thématique du cinéma- Donjons non aléatoires et ayant chacun leur thème- Toujours les mécaniques propres à Etrian Odyssey pour la cartographie- Les combats reprendront eux le système de points faibles des PersonaSortie prévue pour le 29 novembre sur les terres japonaises avec une édition Day One comprenant un code DLC pour télécharger 9 morceaux (tirés en vrac de Persona 3, 4, 5 et Q).