A trois mois de son lancement,continue d'étoffer sa liste de combattants en y ajoutant cette fois Astaroth et Seong Mi-Na, deux autres habitués de la franchise pour un épisode qui de toute façon ne compte visiblement pas (trop) bouleverser son casting :- Mitsurugi- Nightmare- Siegfried- Maxi- Xianghua- Zasalamel- Kilik- Ivy- Yoshimitsu- Sophitia- Taki- Voldo- Talim- Astaroth- Seong Mi-Na- Groh (inédit)- Geralt (guest, The Witcher 3)Sortie prévue le 19 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.