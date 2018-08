Plein de surprises, l'EVO 2018 a également permis à Capcom d'annoncer les deux derniers personnages du Season Pass 3 de, G et Sagat en l'occurrence, qui sont disponibles dès aujourd'hui.Comme de coutume, il sera possible de les récupérer à l'unité contre 100.000 points de Fight Money ou 5,99€, voir tout simplement en choppant directement le Pass à 29,99€ qui intègre on le rappelle Sakura, Blanka, Falke et Cody.