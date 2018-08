Terry Bogard arrive dans Fighting Ex Layer

Manquant clairement de contenu à son lancement,compte visiblement se rattraper avec le temps. En plus de deux nouveaux personnages attendus entre fin août et fin septembre (Purna et Rosso), un trailer spécial EVO permet d'annoncer l'arrivée de Terry Bogard () mais également le retour de Area et Sharon, toutes deux tirées deSi Purna et Rosso seront lâchés gratuitement, rien n'a encore été indiqué concernant les trois autres.- Arika déclare en outre avoir des plans pour une sortie prochaine de son titre dans les salles d'arcade, sans donner d'indications supplémentaires pour le moment.