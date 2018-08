Disgaea 1 Complete : nouveau trailer

NIS America publie un nouveau trailer de, le remake du premier épisode qui tournera sous le moteur du cinquième, et où les retardataires découvriront ici quelques uns des principaux personnages de ce tactical-RPG prévu sur PlayStation 4 et Switch.Attendu d'ailleurs pour le 12 octobre chez nous, le titre est sorti depuis peu au Japon où il s'est mangé un bon flop commercial avec seulement 4000 ventes sur PS4 (et encore moins sur Switch) quanddémarrait à 22.000 sur PS4, et le quatrième à 80.000 sur PS3. Pas de quoi freiner les ardeurs de NIS qui a déjà confirmé, comptant visiblement sur le soutien de quelques territoires occidentaux (particulièrement France et UK) pour sauver les meubles.