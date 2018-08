Dragon Quest XI : présentation du casting

Square Enix dévoile un nouveau trailer dequi va servir à faire les présentations des sept protagonistes principaux, avec du coup les nouveaux noms qui vont avec, ce qui n'est pas une première dans le cas des localisations de cette franchise.Ce changement avec la version japonaise ne sera pas celui à retenir, l'arrivée en occident étant surtout marquée par l'ajout de doublages (donc US), un mode difficile, une fonction sprint et une interface améliorée.Sortie prévue dans un mois tout pile (le 4 septembre) sur PC et PlayStation 4.