Shadow of the Tomb Raider montre ses tombeaux

Présents depuis le reboot, les tombeaux seront évidemment au programme de, majoritairement facultatifs mais toujours une bonne occasion pour récupérer quelques jolis bonus, à condition d'utiliser ses neurones pour comprendre et résoudre les énigmes sur le chemin (qui seront d'ailleurs plus difficiles qu'à l'accoutumée).Voici une rapide vidéo illustrant ce type de séquence, en rappelant que le lancement tombera le 14 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.