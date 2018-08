Playground Games enchaîne les séquences lives suren s'attardant cette fois sur le cas du printemps, troisième saison que l'on découvrira in-game puisque l'on rappelle que le système agit par cycle hebdomadaire et que l'on débutera avec l'automne au lancement le 2 octobre prochain.Un live d'ailleurs bien plus chargé en gameplay que le précédent, et ça débute à partir de 7:35.