IGN continue de faire la promotion deet vient s'attarder ici sur le cas des énigmes avec deux types d'action montrés dans un unique donjon, l'un à base de bestioles à faire exploser, l'autre demandant de ramener x objets à un point dédié.Du classique donc, à découvrir plus en détails le 7 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.