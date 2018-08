Les possesseurs deet de son Season Pass peuvent récupérer dès à présent « Tout Croustillant », deuxième et dernière extension qui vous propose un nouveau scénario et une nouvelle classe, d'ailleurs réutilisable dans le jeu principal (si vous ne l'avez pas encore terminé).En voici le trailer de lancement, en notant qu'il est tout à fait possible de payer uniquement ce DLC (11,99€) sans vous préoccuper des précédents.