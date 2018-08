DB Xenoverse 2 : trailer de Baby Vegeta

Tout en proposant un trailer de Super Baby Vegeta, Bandai Namco précise clairement le contenu de l'Extra Pack 3 dequi proposera donc le personnage cité en plus de Kefla, le tout accompagné de cinq nouvelles quêtes parallèles, 4 costumes, 2 super âme et 8 nouvelles capacités.Un DLC prévu pour cet été (sans plus de précisions) et qui ne sera pas le dernier puisque, satisfait d'avoir vu 10 millions de ventes pour cette franchise, Bandai Namco a annoncé que d'autres personnages arriveront par la suite, en plus de nouvelles musiques (dont les openings de DB Super).