Black Ops 4 : le trailer de la bêta

Ce vendredi (le 3 août) débutera la bêta depour les joueurs PS4 qui sont passés par la case précommande, et Activision tient à rappeler la chose avec un petit trailer qui d'ailleurs nous tease rapidement le fameux mode Blackout (du Battle Royale donc). Attention : ce mode ne sera pas présent dans la bêta mais disposera de sa propre session de test courant septembre.Dates et horaires de la bêta (ouverte uniquement sur PC) :- PS4 : du 3 au 6 août (19h dans les deux cas)- PS4 & One : du 10 au 13 août (19h)- PC via Battle.net : du 11 au 13 août (19h)Contenu de la bêta :- Six cartes- 10 spécialistes + classe Pick10- 5 modes de jeu (Deathmatch, Domination, R&D, Point Stratégique et Contrôle)