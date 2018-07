Digimon Survive annoncé en occident + nouveau Digimon Story en développement

Bandai Namco vient d'annoncer que sonsortirait bien chez nous, et ce pour un vague 2019 (même « date » que pour le Japon donc). Notons que comme le veut la coutume, l'arrivée en occident sera l'occasion de rajouter des versions PC et Xbox One pour accompagner celles sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.On ajoute à cela deux rapides extraits vidéos, le premier consacré aux séquences de dialogues/P&C, l'autre au combat avec la promesse de 100 Digimons différents.A ceux qui préfèrent le délire purement SF, sachez qu'un nouveauvient de nouveau d'être confirmé, sans plus d'informations pour le moment.