Warriors Orochi 4 : nouvelle présentation vidéo

Durant l'Animation-Comic-Game se déroulant ce week-end à Hong Kong, Koei Tecmo nous a fait part d'une nouvelle présentation vidéo deavec un aperçu d'Athena, Fa Zheng et Hanzo Hattori, le tout dans un système de jeu qui on le rappelle reprendra la formule classique des Musô, Omega Force ayant compris qu'ils ont encore un gros travail à faire en matière d'open-world.Les fans pourront récupérer leur exemplaire européen le 19 octobre prochain, sur toutes les consoles du moment (PS4, One & Switch) ainsi que sur PC via Steam.