Shadow of the Tomb Raider : une petite vidéo

Après la longue présentation du début de semaine, Square Enix offre un digestif pouravec cette vidéo bien plus courte montrant l'agilité de Lara pour évoluer dans des situations où « le chance » lui permet toujours de trouver des accroches pour arriver à son but.Déjà son statut Gold et donc en attente de passer par la case usine, ce dernier épisode de la « trilogie reboot » sortira le 14 septembre prochain sur PC, PS4 & One.