SkyBox Labs rejoint la team Halo Infinite

Il y a sept ans, SkyBox Labs n'était qu'un studio fait de 8 employés, mais de nombreux partenariats majoritairement avec Microsoft lui ont permis de gonfler ses effectifs pour aujourd'hui dépasser les 90 membres avec encore du recrutement à venir pour aider à concevoir un certainCar oui, Microsoft a fait savoir que le studio canadien viendra prêter main-forte à 343i pour ce nouveau chapitre de la saga du Master Chief, eux qui ont déjà planché sur les MAJ One X deou encore l'applicationpour Windows 10. Leurs travaux sera d'ordre graphique (avec le nouveau moteur Slipspace on rappelle) mais également du coté du réseau, du gameplay et de l'IA.On s'étonnerait presque avec tout cela que Microsoft n'a pas encore racheté le développeur qui maintient donc toujours son indépendance, tentant même de développer une nouvelle licence en annexe.Sans date de sortie pour le moment,attendra encore quelques temps pour obtenir ses premières informations concrètes.