NintendoLabo : le troisième pack dévoilé

Parvenant à s'écouler tranquillement sur la longueur et comptant déjà sur les fêtes de fin d'année pour augmenter drastiquement son public, la gammese voit déjà annoncée un troisième représentant avec le « Vehicle Kit » qui comme son nom l'indique proposera la création de trois véhicules (voiture, sous-marin et avion).Une gamme de mini-jeux accompagneront ce nouveau modèle qui aura la particularité de se la joueravec un système de « clé » (via joycon) pour passer d'un véhicule à l'autre, en rajoutant la possibilité de s'octroyer un copilote si besoin.Prévu pour le 14 septembre (aux USA en tout cas) pour environ 70$.