Control s'explique avec un deuxième carnet

Un deuxième carnet de développeur est disponible pour le futurde Remedy avec quelques courtes séquences de gameplay et surtout beaucoup de blabla qui fera fuir les anglophobes. Pour ceux-là, sachez donc que l'équipe vient réaffirmer son intention de proposer un type de narration moins porté sur les cinématiques, mais plutôt sur les indices de l'environnement lui-même. Une méthode bien connue de la scène indé (mais pas que) puisque plus économique et souvent davantage l'occasion de pousser le mystère, la spéculation, et l'échange de théories entre fans.Pour le reste, Remedy revient sur le fait que contrairement à ses précédentes productions,qui restera un jeu d'action sera tout de même moins linéaire, avec un petit coté MetroidVania qui nous poussera à revenir en arrière une fois acquis de nouveaux pouvoirs, tout en rajoutant des quêtes annexes.Sortie prévue courant 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.