Un nouveau trailer pour Jump Force

Bandai Namco nous propose une nouvelle vidéo detotalement consacré aux grosses attaques qui dévastent tout à l'écran, ce qui est un peu obligatoire pour du cross-over de Shonen. Pas de secret à découvrir dans ce trailer puisque seuls les personnages déjà annoncés y sont présents, hormis le duo de Death Note dont on ignore toujours s'il sera jouable ou en simple guest pour justifier un éventuel mode scénario.Sortie attendue quelque part en 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.