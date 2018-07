Darksiders III : 6 minutes de cinématique

Pas de nouvelle séquence de gameplay pouren ce mercredi bien chaud, mais tout de même un nouvel aperçu par le biais de cette cinématique de six minutes qui occupera toujours les fans en attendant le lancement prévu le 27 novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.On rappelle pour ceux qui veulent rattraper leur retard sur la saga que la « Blades & Whip Edition » est en précommande sur les différents stores numériques, moyennant 89,99€ et incluant les deux premiers épisodes en bonus. Et pour moins cher, sachez que ces derniers sont toujours dans le Game Pass Xbox.