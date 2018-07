Dragon Ball FighterZ : trailers Base Goku & Base Vegeta + nouveau patch en approche

L'annonce, c'est fait. Les scans, c'est fait. Les visuels, c'est fait. Que ce soit pour Base Goku et Base Vegeta, on peut donc maintenant passer aux deux trailers de présentation réunis en une seule vidéo que voici.Un Live Stream d'Arc System Works a également permis d'apprendre qu'un nouveau patch arriverait prochainement, avec quelques correctifs concernant le online et le mode entraînement, ainsi qu'un réajustement de l'équilibre.Pas de date pour le patch même s'il est probable que ça arrivera en même temps que les deux nouveaux personnages de ce, donc début août.