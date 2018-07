Shadow of the Tomb Raider : nouvelle présentation

En pleine chaleur et sous une période d'activité bien calme, Square Enix décide d'en dévoiler un peu plus suravec une longue vidéo de gameplay inédite pour nous présenter Paititi, aka le plus grand hub de la franchise, ce qui devrait de nouveau être l'occasion de pratiquer du commerce et des quêtes annexes, fonctions introduites dans le précédent épisode.Dans cette même vidéo, nous découvrirons également une option de difficulté pour l'exploration, où réglée au maximum, les marqueurs montrant les points d'accroche disparaîtront.Sortie prévue le 14 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.