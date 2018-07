The Cycle, le nouveau projet de Yager

A deux doigts de la fermeture après l'échec de(commercialement, car c'est un très bon jeu), Yager aurait pu définitivement déclaré forfait quand Deep Silver est venu lui retirer des mains, mais c'était sans compter sur la bonne volonté des 90 membres du personnel qui remontent doucement la pente, annonçant aujourd'huiDe loin, on penserait presque à du Battle Royale en plus intimiste (20 joueurs quoi), mais de près, on découvre un titre qui se veut original dans la forme avec tout d'abord un pitch : l'humanité à découvert la planète Fortuna III qui ne vole pas son nom puisque incroyablement riche en terme de ressources, en plus de receler des traces d'une civilisation lointaine. Problème, la planète est fréquemment soumise à des tempêtes cataclysmiques empêchant toute forme de survie, sauf pendant de très courtes fenêtres de repos. « Le cycle » donc.Le joueur incarne donc un mercenaire parmi tant d'autres qui va devoir à chaque session (20 minutes par partie) valider quelques contrats avant de se rendre sur la dite planète. Bien entendu, les autres joueurs seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues, surtout ceux qui ont pris les mêmes contrats, sauf si vous parvenez à créer quelques alliances éphémères.L'argent récolté pourra être dépensé dans un marché noir pour améliorer son matos, et on ignore encore si tout cela impliquera des micro-transactions, surtout que le développeur n'a pas encore spécifié s'il s'agirait d'un jeu payant ou d'un F2P. Tout juste pourra t-on retenir que l'Early Access débutera en fin d'année sur PC, en rajoutant que des versions consoles arriveront « plus tard ».