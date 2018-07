La plus grande mascotte de Disney fête ses 90 ans et Square Enix a décidé de rendre un petit hommage à la souris avec ce trailer montrant quelques unes de ses principales apparitions dans la franchise, incluant le chapitre 2.8 dans la compilation du même nom.Cela permet à l'éditeur de rappeler que la totalité de la série est disponible sur PS4, et quearrivera lui le 29 janvier 2018 sur PS4 & One.