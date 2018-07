A trois mois de sa sortie,en a encore sous le coude coté casting et passe aujourd'hui à la présentation de son 15ème combattant, bien connu lui aussi puisqu'il s'agit de Voldo, toujours aveugle, toujours très rapide et toujours habitué aux mouvements grotesques.Le casting actuel :- Mitsurugi- Nightmare- Siegfried- Maxi- Xianghua- Zasalamel- Kilik- Ivy- Yoshimitsu- Sophitia- Taki- Voldo- Talim- Groh (inédit)- Geralt (guest, The Witcher 3)Sortie prévue le 19 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One