Du gameplay pour Spyro Reignited Trilogy

Toujours du coté de la ComicCon de San Diego, voici des nouvelles deavec quatre visuels et deux vidéos, la première montrant tout simplement du gameplay (tiré du deuxième épisode) tandis que la deuxième évoque la réorchestration des musiques, même si les nostalgiques auront leur option pour mettre les morceaux originaux.Prévu le 21 septembre sur PlayStation 4 et Xbox One, et l'on notera que le site officiel d'Activision propose également la précommande sur PC et Switch. Leak ou erreur, mais il est de toute façon très probable que ces deux derniers supports accueilleront un jour ou l'autre cette compilation remakée.