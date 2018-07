Spider-Man : Story Trailer et bundle PS4

L'homme-araignée se devait de faire une apparition à la ComicCon de San Diego et on ne repart donc pas les mains vides puisque Sony nous en dévoile le Story Trailer, permettant d'ailleurs de confirmer Silver Sable au casting en attendant qu'il en soit de même pour Octopus (leaké par inadvertance il y a peu).L'éditeur rajoute à cela une vidéo et quelques visuels pour un bundle aux couleurs du jeu, évidemment disponible dès la sortie prévue le 7 septembre.