Two Point Hospital a sa date de sortie

Two Point Studios arrivera bien à sortir sonpour cet été, la preuve avec ce nouveau trailer basé sur le malchanceux Trevor mais qui sert surtout à indiquer une arrivée le 30 août de ce successeur dePrévu uniquement sur PC, ce qui n'est pas vraiment une grande surprise vu le genre, le titre nous proposera donc de construire et gérer son centre hospitalier, avec des fonctions de recherche et surtout de lutte contre des maladies souvent WTF.