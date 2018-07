The Walking Dead S4 : nouveau teaser

A l'heure de la Comic-Con de San Diego, Telltale ne pouvait résister à donner des nouvelles de, ou plus précisément l'ultime saison qui (on le sait) ne veut pas toujours dire ce que l'on croit même si on reste assuré que ce chapitre mettra fin à l'aventure de Clémentine.En voici donc un nouveau teaser ainsi que trois petits visuels, avec la promesse d'une longue présentation vidéo ce vendredi, ce qui permettra aux fans de patienter jusqu'au 14 août, date du premier épisode sur PC, PS4 & One (fin d'année sur Switch).Pour rappel, si ce titre sera normalement la toute dernière production de Telltale à employer leur moteur poussiéreux, l'éditeur fera tout de même un effort de taille : en plus des sous-titres,sera pour la première fois doublé en français (ainsi qu'en allemand, espagnol, portugais et bien entendu anglais).