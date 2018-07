Darksiders III : une vidéo pour ''Colère''

On reste du coté de l'IGN First pour le casavec un nouvel aperçu vidéo qui permet de découvrir l'un des boss du jeu, ici « Wrath » (donc « Colère »), chacun devant illustrer l'un des différents pêchés capitaux.Développé par Gunfire Games (également en charge du jeu coop), ce troisième épisode que l'on espérait plus sortira le 27 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.