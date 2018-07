Vous l'avez peut-être oublié : le jumeau maléfique de Mario reviendra début août dans, production destinée à la fin de carrière de la 3DS avec plus de 300 mini-jeux en poche, dont quelques inédits (oui, c'est du best of). En voici un nouveau trailer JP ainsi qu'une publicité locale.Sortie prévue la semaine du 3 août sur tous les territoires et pour les plus pressés, une petite démo jouable est toujours disponible sur l'eShop.