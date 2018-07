No Man's Sky NEXT : trailer & infos

Hello Games vient nous signaler que la semaine prochaine, plus précisément le 24 juillet, sortira, directement dans cette édition sur Xbox One et via une MAJ gratuite pour ceux qui possèdent la version PC ou PlayStation 4.Quatre parties composeront cette update :- Arrivée du mode multijoueur- Matchmaking et système d'invitation- Abris et colonies entre joueurs seront partagés à tous.- Mode course en exocraft avec éditeur de niveau.- Personnalisation plus poussée des personnages.- Le jeu est désormais jouable à la première et troisième personne.- Améliorations visuelles.- Amélioration dans l'algorithme pour obtenir de meilleurs résultats dans la génération d'environnements.- Ajouts de divers détails dans les vaisseaux, les PNJ, les bâtiments…- Les bases peuvent maintenant être construites n'importe où.- Augmentation « spectaculaire » de la taille des bases.- Des centaines de nouvelles pièces pour la construction.- On pourra maintenant posséder plusieurs bases.- Possibilité d'assembler et d'améliorer une flotte de vaisseaux.- Envoyez votre flotte à travers l'univers ou déployez-les dans un système spécifique.- Possibilité d'inviter vos amis à bord de votre flotte pour participer à des missions multi.