My Hero One's Justice : le Story Trailer

Contrairement à beaucoup de « jeux de combat en arène » qui ne vont pas plus loin que ce concept, l'adaptationaura l'honneur de ne pas se contenter de versus en local comme en ligne, et ce grâce à l'intégration d'un mode histoire avec deux routes proposées : les gentils et les méchants. Les amateurs se solo pourront même compléter tout ça avec un habituel mode missions.Sortie prévue le 26 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.