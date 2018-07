We Happy Few : nouveau gros trailer

Un mois nous sépare du lancement desur PC, PlayStation 4 et Xbox One (le 10 août précisément) et Compulsion nous en offre un trailer narratif, avec sous-titres FR disponibles, pour bien rappeler que contrairement à l'Early Access qui n'était qu'un mode rogue-like, la version finale proposera bien un mode histoire avec trois personnages centraux cherchant à fuir une bourgade anglaise où tout le monde respire une pseudo « joie » grâce à une drogue du même nom, et qu'on vous démontera la tête si vous osez aller contre les règles.N'oubliez pas que le mode rogue-like sera lui toujours de la partie pour les amateurs de session courte et de survie brute, avec événements aléatoires.