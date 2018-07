Une nouvelle vidéo pour Shenmue I & II

Le 21 août prochain, l'heure sera enfin de revenir accompagner Ryo Hazuki dans sa quête de vengeance au travers de, remaster qui vient s'illustrer un peu dans cette vidéo où SEGA a fait appel au Youtuber Adam Koralik et comédien Imran Yusuf pour rappeler les bons souvenirs de cette saga qui avait une grande avance sur son temps.Forcément limitée aujourd'hui sur le plan technique, cette compilation ravira néanmoins les nostalgiques et intéressés, avec pour la première fois une traduction FR, bonus non négligeable dont bénéficiera également le futur(prévu en 2019).