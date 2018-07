Octopath Traveler : trailer de lancement

C'est officiellement aujourd'hui que sort, titre sur lequel nous avons largement eu le temps de revenir dans le test disponible plus bas sur le fil d'actualité, et qui s'offre un dernier trailer pour achever sa communication.Il est d'ailleurs probable que l'on en reste désormais là puisque le producteur affirme qu'aucun DLC n'est à l'ordre du jour, au contraire d'une possible suite sous réserve de l'habituelle condition (donc si le jeu se vend suffisamment bien).Ce même producteur qui affine d'ailleurs ses propos en déclarant que si son espèce de division continuera de plancher sur des projets Switch à l'avenir, rien ne les empêche de regarder également du coté d'autres supports, sans pour autant les nommer.