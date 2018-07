Gunfire, ce n'est pas seulement Darksiders III, c'est aussi Remnant : From the Ashes

Gunfire Games s'occupe actuellement de terminer le développement de(prévu pour fin novembre) mais une partie de l'équipe s'est déjà attelée à la suite du programme en annonçant, titre dont on espère que le feeling comme le fun sera au rendez-vous puisqu'il ne faudra pas y chercher la moindre forme d'originalité au regard du premier communiqué : monde post-apocalyptique, gros monstres venus d'une autre dimension, de grosses armes, une orientation coop à quatre, du craft, de l'expérience, des sessions générées aléatoirement et une base à développer.Sortie prévue quelque part en 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.