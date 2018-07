Twin Mirror commence à se livrer en vidéo

Vous avez peut-être oublié son annonce en début de mois dernier et Dontnod vient donc rappeler l'existence de, son nouveau projet qui suivra, cette fois pour le compte de Bandai Namco avec une sortie prévue pour 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Un premier carnet de développeur vient d'être lâché pour découvrir les premiers enjeux de cette nouvelle aventure narrative qui nous fera incarner Sam, trentenaire dans une bien mauvaise passe puisqu'il sort à peine d'une rupture sentimentale qu'il doit maintenant revenir dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son meilleur ami d'enfance. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'il se réveille le lendemain dans sa chambre d'hôtel avec sa chemise couverte de sang (et pas le sien), sans évidemment savoir ce qui s'est passé la veille.Le développeur promet donc que l'enquête sera au centre du gameplay, et que les choix auront comme de coutume suffisamment d'importance pour engendrer plusieurs fins possibles.